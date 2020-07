Hoe een veldje een stadion werd. ‘Dit is de Achterhoek, kunstgras komt er niet in’

Met de inrichting van een tuin kun je een statement maken. Het Nederlands Dagblad belt aan om het verhaal erachter te horen. Vandaag: Rene van Uem (52) uit Gaanderen over het mini-voetbalstadion in zijn achtertuin.

Het huis staat in een rustige woonwijk in Gaanderen, een dorp onder de rook van Doetinchem. Aan de voorkant zie je er niets van, maar in de achtertuin ademt het voetbal. Er is in de loop der jaren een heus stadionnetje verschenen. Het veld ligt er strak gemaaid en groen bij. Het is echt gras. ‘Dit is de Achterhoek, kunstgras komt er hier niet in’, lacht René van Uem.

Achter alle reclameborden rond het veld zit een verhaal. De meeste verwijzen naar De Graafschap, de voetbalclub uit Doetinchem die dan weer in de eredivisie voetbalt, en dan weer in de eerste divisie. ‘Wij komt altied weer terug’, staat er op een groot bord achter een van de doelen. Terug in de eredivisie, verklaart de maker. En tja, ook altijd weer terug in de divisie daaron..

