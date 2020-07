'Vooruitziende blik nodig bij padel'

Voetbal, hardlopen, hockey en zwemmen zijn sporten die we allemaal kennen. Maar er is veel meer te ontdekken op sportgebied. Deze zomer gaan we op zoek naar bijzondere sporten. Vandaag: padel.

Brenda van Es (43) doet aan padel (spreek uit als: padèl). Ze beschrijft de sport als ‘een mooie mix tussen squash en tennis’. ‘Als je tennis gaat leren, ben je vijf jaar lang bezig voordat je een leuk potje kunt spelen. Hier kun je al heel snel meedoen. Het is voor mij echt een spel. Het is altijd twee tegen twee, de baan is tien bij twintig groot.’

Het spel speelt zich af in een soort kooi, de bal kan tegen elke muur stuiteren, maar kan slechts één keer de grond raken voordat hij wordt teruggespeeld. Het padelracket is van carbon of hout, zonder draad maar met gaten in het oppervlak. Je gebruikt een tennisbal en slaat altijd onderhands op. Net als bij tennis hangt er een net in het midden. &l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .