Huilend rondjes lopen in regen

Tennisster Demi Schuurs groeide op in een topsportgezin. Vader Lambert handbalde en broer Perr voetbalt bij Ajax. 'Het dubbelspel vind ik mooi, omdat het dynamisch is.'

Beek

Tennisster Demi Schuurs (26) is een succesvol en bescheiden dubbelspecialiste die in Zuid-Limburg opgroeide. Ze komt uit een sportgezin en leerde als jong meisje wat mentale hardheid inhoudt. Schuurs is vaak op reis om toernooien te spelen, maar koestert de huiselijke sfeer wanneer ze in haar woonplaats Maastricht verblijft. De blik is nu gericht op eind volgende maand, wanneer de toernooien waarschijnlijk worden hervat.

In de fraaie entree van sportschool ‘Family of Movements’ in het Limburgse dorpje Beek, wijst eigenaar Carmen Kuijer naar een groep sporters die door een raam te zien is. 'We bieden hier van alles aan’, zegt Kuijer, partner van Demi Schuurs. ‘We hebben yoga, dansen, kickboksen en fitness. I..

