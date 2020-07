Groningen

De 4 Mijl van Groningen, waaraan elk jaar meer dan 20.000 mensen meedoen, gaat dit jaar niet door. Vanwege alle coronamaatregelen is het 'niet realistisch' om het evenement 'op veilige en feestelijke manier te laten verlopen', maakten de organisatoren dinsdag bekend. De wedstrijd zou in het najaar worden gehouden, maar de eerstvolgende editie is op 10 oktober 2021. Er komt wel een virtuele versie van de 4 Mijl van Haren naar de Vismarkt.