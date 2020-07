Cleveland

Ook de Amerikaanse honkbalploeg Cleveland Indians overweegt een andere naam te verzinnen. De club betwijfelt of het nog wel van deze tijd is om met een clubnaam naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verwijzen. De club draagt de naam sinds 1915. De onrust over racistisch politiegeweld heeft tot een brede discussie geleid om discutabele benamingen te veranderen. <