Tweede overdekte ijshal voor Edenbaan

De ijsbaan, geopend in 1961, geldt als de bakermat van het schaatsen in Nederland. In 1973 werd daar de overdekte Jaap Edenhal aan toegevoegd, bestemd voor kunstschaatsen en ijshockey. Intussen trekt het complex jaarlijks een half miljoen bezoekers en is uitbreiding gewenst.

Amsterdam

De Jaap Edenbaan in Amsterdam, de oudste openluchtkunstijsbaan in Nederland, krijgt er een tweede overdekte ijshal bij.

De plannen worden volgens wethouder Simone Kukenheim (Sport) de komende tijd verder uitgewerkt, maar het is de bedoeling dat het ijscomplex in Amsterdam-Oost uiterlijk in 2023 is uitgebreid met een tweede overdekte hal met een ijsvloer van 30 x 60 meter. Het besluit is genomen op basis van een toekomstverkenning.

'Om ook in de toekomst aan de grote vraag te kunnen voldoen, gaan we in onze plannen uit van een verdubbeling van het ijsoppervlak voor hal-verenigingen', aldus Kukenheim. 'Zo lossen we het structurele tekort aan ijs voor kunstschaatsers, shorttrackers en ijshockeyers op.'

De buitenbaan met zijn feeërieke verlichting blijft bestaan, aldus de wethouder. 'Niets is zo fijn als buiten schaatsen en vele generaties zullen daar een hoop plezier aan beleven', zegt Kukenheim. De plannen passen volgens haar bij de doelstelling 'om zo veel mogelijk Amsterdammers te laten bewegen'.

De directie van de Jaap Eden IJsbaan zegt blij te zijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst. Volgens directeur Joris Wouters zal de onoverdekte 400-meterbaan worden vernieuwd. <