Vrolijk, maar niet altijd gelukkig

Hij was toen 26 jaar oud. En bezocht de priester daarna vaker, biecht hij op in zijn biografie.

Utrecht

2010 was een topjaar voor Sneijder. Zilver met Oranje op het WK, de Champions League met Inter Milaan tegen Bayern München onder Louis van Gaal, die hij als geniaal en gek ziet. Zes dagen na de verloren finale tegen Spanje trouwde Wesley Sneijder met Yolanthe Cabau van Kasbergen. Dat gebeurde in een kasteel bij het Italiaanse Siena. Zijn echtgenote is met haar enorme Spaans-Nederlandse familie ‘gelovig’, schrijft Kees Jansma namens Wesley Sneijder in zijn autobiografie.

ellendig

Vandaar die doop, door monseigneur Luigi Misto. Die priester is nu 68, bestiert gezondheidszorg en econo..

Sneijder mag dan uit de Utrechtse wijk O..

