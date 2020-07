Marokkanen als smaakmakers in de Nederlandse eredivisie

Voetballers van Marokkaanse afkomst spelen een belangrijke rol in de eredivisie, zo bleek onlangs ook in het boek Marokkaanse trots. Het aandeel van de Marokkanen had nog groter kunnen zijn. Mohammed Allach, oud-prof en technisch directeur van RKC Waalwijk, spreekt zich openhartig uit.

Waalwijk

Eigenlijk staan Marokkaanse voetballers bij uitstek symbool voor ‘De Hollandse School’, zegt Allach (46) in de fraaie businessruimte van RKC Waalwijk. ‘Ze zijn snel, technisch, dynamisch en kunnen een goal maken. Alles waar Oranje sinds het WK 1974 om bekend staat, zit in de bagage van de Marokkaan.’

strijders

Allach groeide op in Zoetermeer, in de multiculturele achterstandswijk Palenstein. Als kind van Marokkaanse ouders raakte hij onder de rook van Den Haag vergroeid met buitenlandse leeftijdsgenootjes en leerde hij op straat wat strijden was. De verdediger was geen overdreven talentvol voetballer, maar viel op bij amateurclub DWO en kreeg na een avontuur bij ..

