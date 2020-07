Bijzondere sporten: Kettlebellsport, zwaaien met gietijzeren ballen

Voetbal, hardlopen, hockey en zwemmen zijn sporten die we allemaal kennen. Maar er is veel meer te ontdekken op sportgebied. Deze zomer gaan we op zoek naar bijzondere sporten. Vandaag: Kettlebellsport.

Karlien Huiskes (28) uit Oldenzaal doet aan kettlebellsport. Een kettlebell is een fitnesstool, een soort ijzeren bal, die je zo lang mogelijk boven je hoofd moet zien te houden. ‘Ik denk dat de sport zich het beste uitlegt als de cardiovariant van gewichtheffen op de Olympische Spelen’, vertelt ze. ‘De bewegingen die wij maken, zijn identiek aan gewichtheffen. ‘De jerk is een explosieve beweging, waarbij je twee kettlebells, zware ballen, naar boven stoot en met gestrekte armen weer opvangt. Het doel is dat je ze zo vaak mogelijk boven je hoofd stilhoudt binnen tien minuten. Het is eigenlijk een uithoudingsvermogenvariant van krachttraining.’

Ze traint bij een sportschool die verschillende workouts aanbiedt en heeft er uit nieuwsgierighe..

