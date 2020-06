Onvermoeibare Robben laat Groningen juichen

Groningen

Oud-voetballer en voetbalanalist Hans Kraaij jr. verwoordde het zaterdagavond bij Op1 als volgt: ‘Als wij sprinten, doen we dat met onze benen en armen. Robben sprint met zijn wenkbrauwen, met zijn oren, alles. Er zit zoveel passie in deze man.’ Er zijn weinig voetballiefhebbers die vraagtekens plaatsen bij de bedoelingen van één van Nederlands beste voetballers aller tijden: de 36-jarige Robben wil nog minimaal één seizoen schitteren bij de Trots van het Noorden. En dat nadat hij in de zomer van 2019 zijn carrière had afgesloten bij Bayern München. ‘Ik moet realistisch zijn’, aldus een hongerige Robben zondagmiddag bij de persconferentie. ‘We moeten zien welke kant het gaat opvallen, maar de tekenen..

