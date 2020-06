‘Dat gamen is de nieuwe harddrugs. Ongelooflijk verslavend, jongeren komen doodmoe op school’

Amsterdammer Harvey Esajas (46) maakt een wonderlijk arbeidsleven door. Hij was beroepsvoetballer bij Feyenoord, speelde voor het B-elftal van Real Madrid en viel bij AC Milan in een half jaar ruim dertig kilo af. Ook trok de Esajas in Spanje rond met een circus en bewaakte hij bij een nachtclub als uitsmijter de orde. Nu wil hij samen met zijn vrouw Diana Speksnijder ontspoorde schoolverlaters weer terug op het goede pad krijgen.

Amsterdam

De zon kleurt de lucht en het leven in Diemen, waar Esajas op het drukbezette terras naar zijn buik wijst en een schaterlach produceert. ‘Vlak voordat ik naar Milan ging, zat hier gewoon een dikke ballon. Ik woog ruim 130 kilo in 2004 Maar met behulp van dat fantastische Milanello heb ik weer het postuur van een profvoetballer gekregen.’ Later is hij wel weer wat aangekomen, maar toch: ‘Als je iets écht wilt, dan kan het gewoon.’

grote mond

Goed ingevoerde voetbalvolgers kennen het verhaal van Esajas. Ze weten dat hij opgroeide bij Ajax, maar in de jeugdopleiding botste met toenmalig directeur Louis van Gaal, die niet gediend was van zijn grote mond. Bij Feyenoo..

Esajas en Seedorf waren als jeugdspeler van Ajax bevriend met elkaar..

