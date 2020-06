Wilfried de Jong: ‘Fietsen is goed voor m’n geest, het werkt verruimend’

Al dertig jaar schrijft Wilfried de Jong over zijn lievelingssport wielrennen. Vaak scherp, beeldend en fantasievol. Een gesprek over liefde voor de fiets, katholicisme en het schrijven van columns. ‘Vaak komen ideeën tot stand op de fiets.’

Terwijl barista’s espresso’s en cappuccino's van bar naar tafel brengen, wandelt Wilfried de Jong op zijn gemakje het Italiaanse restaurant binnen. Osteria Vicini is de naam, een Romeinse benaming voor een Italiaans buurtrestaurant, gelegen in Kralingen, vlak bij het Kralingse Bos aan de rand van Rotterdam. ‘Ik mag hier graag komen’, aldus de schrijver. Hij draagt zoals altijd een pak: mosterdkleurig jasje en broek, een kleurrijk overhemd (In eerste instantie kreeg het pak de kleur goudgeel, maar in een latere mailcorrespondentie corrigeerde De Jong dat: ‘Goudgeel klinkt alsof ik glinsterend van een showtrap kom). ‘Ik geniet van mooie pakken, ik heb ’m dus niet speciaal voor jou uit de kast gehaald’, lacht De Jong. Hij bestelt een cappuccino.

artistieke duizendpoot

De 62-jarige R..

Vaak ga..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .