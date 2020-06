Gefilmd tijdens het omkleden

Anne van Dijk (17) werd drie jaar geleden het slachtoffer van seksuele intimidatie. De Brabantse werd door haar volleybaltrainer op film gezet toen ze zich in de sporthal omkleedde. Nu zet Van Dijk zich in voor lotgenoten in de sportwereld die hun verhaal kwijt willen. 'Het is heel waardevol om te kunnen bijdragen aan een veiliger klimaat.'

Zeeland

Daar waar belangstelling overgaat in viespeukerij, liggen de wonden nadrukkelijk op de loer. Van Dijk, vorige week geslaagd voor het eindexamen van de havo, bloost lichtjes als de gedachten teruggaan naar het voorjaar van 2017.

angstig en onveilig

De impact van seksueel overschrijdend gedrag mag niet worden onderschat, vervolgt Van Dijk, terwijl haar moeder thee inschenkt. De trainer was over haar grenzen heen gewalst en alleen thuis zijn..

