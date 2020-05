Joop Zoetemelk: Triomf in de Tour de France en tragiek thuis

Veertig jaar na zijn overwinning in de Tour de France wordt Joop Zoetemelk geëerd. Maar zijn biografen verschillen van mening over hoe hij er in 1980 voor stond.

Joop Zoetemelk in 1980, in de gele leiderstrui van de Tour de France. (beeld afp)

In 1980 won wielrenner Joop Zoetemelk de Ronde van Frankrijk. Na Jan Janssen, in 1968, was hij de tweede Nederlander die dat flikte. Maar de plannen om het veertig jaar oude geel in 2020 flink te gedenken, vallen deels in het water door de coronacrisis.

Germigny-l’Évêque - Rijpwetering

Een documentaire over Joop Zoetemelk van MAX, op 20 juli, gaat wel door. En er is een nieuw boek van uitgeverij JEA, Ongezien, geschreven door Jacob Bergsma, Joop Holthausen en Peter Ouwerkerk, het team van drie oudere sportjournalisten dat in 2011 al Joop Zoetemelk. Een open boek, publiceerde.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .