René Lacoste, meer dan grondlegger van het beroemde poloshirt

Laat de naam Lacoste vallen en de meeste mensen beginnen over het poloshirt met het krokodillenlogo. De oprichter van het merk, René Lacoste, was echter vooral een goede tennisser, winnaar van zeven grandslamtitels in het enkelspel.

Zijn vader zag er niet veel heil in, toen zijn achttienjarige zoon René aangaf professioneel tennisser te willen worden. We schrijven 1922 en een paar maanden eerder was Lacoste roemloos uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. Lacoste, van jongs af aan gefascineerd door het spelletje, besloot zich tegen de zin van zijn vader in alsnog toe te leggen op de tennissport.

Onvermoeibaar, vol passie en met een grote dosis aan concentratie en precisie ging het Franse talent met zichzelf aan het werk. Vader, een rijke auto- en staalfabrikant, die veel liever had gezien dat zijn zoon ingenieur zou worden, ging uiteindelijk akkoord. ‘Maar …’, zei hij, ‘als je binnen vijf jaar geen wereldkampioen wordt, stop je’, zo valt te lezen in het boek De 19 beste tennissers ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .