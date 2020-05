Opnieuw een boek over Louis van Gaal: ‘Hij waakte over zijn spelers’

Voetbaltrainer Louis van Gaal staat bekend als eigenzinnig en arrogant, maar voor zijn spelers was hij een invoelende coach. Uli Hoeness vond hem te eigenwijs en stuurde hem weg bij Bayern München.

Louis van Gaal. Over de voetbaltrainer is de biografie LvG verschenen, geschreven door journalist Robert Heukels. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

‘Van Gaal is als een tweede vader voor me’, zegt Ronald de Boer in het dinsdag verschenen werk LvG – de trainer en de totale mens. Het boek is geschreven door Robert Heukels, een sportjournalist die een heuse ode brengt aan de loopbaan en het karakter van de voetbaltrainer.

Vaker dan gedacht is Van Gaal een mensen-mens die zich grondig verdiept in anderen. Die houding bracht hem prachtige successen.

