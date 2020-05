RKC-verdediger Fabian Sporklstede doet bijbelstudies met profvoetballers

Met trots kijkt Fabian Sporkslede (26) terug op zijn wedstrijd tegen Real Madrid, acht jaar geleden. Tevreden is de verdediger van RKC Waalwijk ook over de NormaTec, een herstelsysteem dat hij aan de grote voetballers in de wereld verkoopt. ‘Op maandag en donderdag praten we als profvoetballers over het geloof en doen we bijbelstudie.’