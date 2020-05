Gino Bartali won de Giro en de Tour én fietste met valse papieren naar Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Rome

De Italiaanse wielrenner Gino Bartali (1914-2000) won drie keer de Giro d’Italia en twee keer de Tour de France. Maar zijn belangrijkste fietstochten verreed hij tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Italiaanse leider Benito Mussolini was behoorlijk gecharmeerd van de buitengewoon getalenteerde Gino Bartali, die in een dorpje bij Florence het levenslicht zag. De dictator was al even aan de macht in Italië, sinds 1922, en was net als veel andere politici bijzonder geïnteresseerd in sport. Mussolini kon de sportprestaties van Bartali eind jaren dertig goed gebruiken om de klasse van het It..

