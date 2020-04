Zuid-Korea honkbalt weer, zonder high five

De honkballers gaan in Zuid-Korea weer het veld op. Voor veel Zuid-Koreanen is dat nog belangrijker dan dat de kerken weer open mogen.

Een trainingswedstrijd in een honkbalstadion in Seoul, afgelopen maandag. (beeld epa / Kim Hee-chul)

Gespeeld wordt er zonder publiek, maar er zijn tenminste weer wedstrijden op tv. Al zullen die er wel een tikje anders uitzien.

Seoul

Het is onlosmakelijk verbonden met het honkbal: spugen. Een beetje honkbalspeler of -trainer produceert zo een fluim of dertig tijdens een wedstrijd. Maar ook deze gewoonte lijkt te worden aangetast door het coronavirus. Als de Zuid-Koreaanse honkbalcompetitie volgende week weer begint, is het spugen tijdens de wedstrijd ‘ten strengste verboden’, zo verordonneerde de honkbalbond maa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .