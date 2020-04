Atleten met dopingstraf kunnen naar Spelen 2021

Monaco

Ze hadden komende zomer eigenlijk moeten toekijken, maar profiteren nu van het uitstellen van de Spelen, zegt Brett Clothier, het hoofd van de integriteitsunit in de atletiek (AIU) tegen persbureau Reuters. 'De standaardstraf binnen de WADA-code voor doping is vier jaar', zegt Clothier. 'Dat is in lijn met de olympische cyclus. Maar door het uitstellen van de Spelen hebben we nu te maken met een afwijking. Daar zullen sommige atleten van profiteren. Een ongelukkige situatie, maar zo is nu eenmaal het wettelijke kader. De schorsing geldt voor een bepaalde periode en niet voor bepaalde evenementen.'

In bijna 200 gevallen loopt die schorsing dit jaar af, bij zo'n 130 sporters is dat in de loop van volgend jaar.

Het hoofd van AIU benadrukt dat sporters die na augustus worden betrapt nu twee Olympische Spelen kunnen gaan missen: die van Tokio in 2021 en van Parijs in 2024. <