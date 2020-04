Zoektocht naar het mooiste voetbalshirt

Zeist

Wat is het mooiste shirt uit de geschiedenis van de eredivisie? Dat is de vraag die centraal staat in een verkiezing, opgezet door koepelorganisatie Eredivisie CV in samenwerking met alle Nederlandse profclubs. Fans kunnen online hun stem uitbrengen. De ECV heeft de thuis- en uitshirts van alle clubs die sinds 1956 in de eredivisie hebben gespeeld verzameld op een online-platform. Daarop staan nu 1754 shirtjes. 'Een unieke, nooit vertoonde collectie', aldus de ECV. Tot begin mei kunnen voetbalfans stemmen op hun favoriete shirt, waarna iedere club zijn eigen 'mooiste thuis- en uitshirt ooit' bekendmaakt. Een vakjury beslist vervolgens op vrijdag 8 mei welke shirt het mooiste ooit is. Die dag wordt tevens uitgeroepen tot Voetbal Shirt Vrijdag. <