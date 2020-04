Najaar van 2020 druk op sportkalender

Met de bekendmaking van de nieuwe startdatum van de Tour de France (29 augustus) hebben de drie grootste sportevenementen weer een plek op de kalender. Eerder werd er vanwege de coronacrisis al geschoven met de data van het EK voetbal (11 juni - 11 juli 2021) en de Olympische Spelen (23 juli - 8 augustus 2021). Het EK voetbal en de Olympische Spelen, evenementen die eens in de vier jaar plaatsvinden, werden een jaar uitgesteld. Door de nieuwe data van de Ronde van Frankrijk is het land nu vijf weken opeen het epicentrum van de sportwereld. In de twee weken na de Tour vindt namelijk Roland Garros (20 september - 4 oktober) plaats in Parijs, waar op 20 september juist de Tour eindigt.

Parijs

De eerste week van Roland Garros moet concurreren met het WK wielrennen in Zwitserland. De eerste week van de Tour de France overlapt een ander grandslamtoernooi, de US Open in New York. Dat tennistoernooi staat vooralsnog van 31 augustus tot en met 13 september op het programma. Met die data is nog niet geschoven. Wimbledon slaat een jaar over. <