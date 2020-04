'Juist nú blijven bewegen'

Manon van den Boogaard is 37 jaar, woont in Leerdam en werkt alsfysiotherapeut op het Sportmedisch Centrum van de KNVB in Zeist.

Manon (links) sport met familieleden in de tuin. Deze foto is gemaakt voor de 1,5-meterregeling. (beeld privezit)

Hoe belangrijk is sport voor u?

'Ik heb altijd veel gesport en vind het belangrijk om ook na mijn actieve carrière fit te blijven. Voor mezelf, maar ook vanwege mijn werk. Als fysiotherapeut krijg ik veel met (top)sporters te maken en dan is het prettig om fit te zijn en oefeningen voor te kunnen doen.'

Welke sporten hebt u beoefend?

'Ik heb lang gevoetbald. Ik vond het erg leuk en bleek talent te hebben. Ik heb altijd geprobeerd het hoogst haalbare te bereiken, zonder dat dit ten koste van het plezier zou gaan. Toen ik vijf jaar was, trainde ik al mee met het team van mijn broer. Een jaar later werd ik lid van Avanti ‘31 in Schijndel. De vereniging had geen meisjesteam, dus speelde ik altijd mee met het hoogste j..

