'In Katwijk komt familie eerst, dan de club'

Voorzitter Mart Vergouwen van amateurvoetbalvereniging Katwijk treurt de dagen na het stopzetten van de competitie niet over gemiste kansen op een kampioenschap in de tweede divisie.

Katwijk

Hij leeft mee met de omgeving. 'Hier in Katwijk staat de familie op de eerste plaats. Dan komt de voetbalclub. Er is een enorme saamhorigheid tussen de spelers en de omgeving. Die valt weg. De gevolgen daarvan zijn heel groot voor veel mensen.'

Voorlopig geen amateurvoetbal in Nederland, waar per weekeinde minstens drie miljoen Nederlanders zich bij de diverse clubs verzamelen. Vergouwen, leider van een van de grootste en misschien wel de beste amateurvereniging van Nederland: 'Elke keer als ons eerste elftal traint, staan bijvoorbeeld heel veel ouderen langs de lijn. Na afloop doen ze even een 'bakkie' met de spelers in de kantine. Nu zitten veel van die mensen alleen thuis. Hier is voetbal heel belangrijk. De mensen missen hun club.'

Katwijk, met ongeveer 1500 leden, probeert te helpen. Vergouwen: 'De afgelopen week hebben de spelers uit onze selectie allemaal oudere leden en supporters gebeld. Dat is enorm gewaardeerd, al dachten sommigen dat het om een 1 aprilgrap ging. Je probeert wat te doen. Maar de impact is veel groter dan dat. Denk aan de jeugd, die niet kan trainen. Hoe moeten die jongens en meisjes zich afreageren? We proberen ze thuis fit te houden, maar dat valt niet mee.'

Katwijk staat bovenaan in de tweede divisie. 'Ik laat de stand wel even in mijn telefoon staan', zegt Vergouwen. Verder relativeert hij. 'We waren nog lang niet zeker van het kampioenschap. Bovendien hebben we dat genoegen al eerder gesmaakt. Het klinkt stoer en ik begrijp heel goed de pijn bij clubs die afgetekend bovenaan staan en nu niet kunnen promoveren.'

begrip

Hij heeft alle begrip voor de beslissing van de KNVB de competitie te beëindigen. 'Wij hadden er al eerder op aangedrongen er een klap op te geven. In een noodscenario drie keer in de week voetballen zonder publiek heeft geen zin. Een club als Hardenberg zou dan voor elke uitwedstrijd op woensdagavond twee keer anderhalf uur in de bus moeten zitten. Ondoenlijk. Maar in een situatie als deze doe je het nooit goed. De kok die kookt naar alle monden bestaat niet.'

Financieel houdt Katwijk het wel vol. 'Al moet het natuurlijk geen zes maanden duren', zegt Vergouwen. 'Onze vaste lasten zijn gedekt. Als we nu afhankelijk waren geweest van niet-vaste inkomsten hadden we iets niet goed gedaan. Maar natuurlijk hadden we nog vijf thuiswedstrijden te gaan met veel publiek en veel bezoek in de kantine. Met onze sponsoren hebben we langlopende verbintenissen, het is ook onze zorg dat zij de crisis overwinnen.' <