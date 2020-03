Afzien is de beste therapie

Gerhard Vogel is 41 jaar, woont in Bedum in Groningen, is getrouwd met Marieke en heeft tweekinderen, Liese van negen en Ruben van acht jaar. In het dagelijks leven is hij monteur van mobiele werktuigen.



Hoe belangrijk is sport voor u?

'Best belangrijk. Ik sport pas sinds een paar jaar. Daarvoor voetbalde ik weleens met vrienden. Dan huurden we een zaaltje en deden een partijtje, maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben. Vier jaar geleden ging ik fietsen, toen begon het pas echt. Ik ben er van lieverlee verslaafd aan geraakt.'

Wat vindt u nou zo mooi aan

wielrennen?

'Ik kan er heel veel in kwijt. Het is voor mij een prachtige uitlaatklep. Het dagelijks leven levert soms spanningen op en dan is een flinke fietstocht door het Groningse land een heerlijke manier om m’n hoofd leeg te maken. Je bent alleen, midden in de natuur, er staat hier altijd wind; al fietsend voel ik de rust over me heen komen. Ik kan het heel lang alleen volhouden. Maar ook me..

