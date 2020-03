Nederland testlab voor dynamisch voetbal

Zeist

De KNVB krijgt stilzwijgend toestemming van de FIFA om genoemde vernieuwingen in het voetbal gaandeweg te testen, aanvankelijk bij de jeugd. Wat al gebeurt bij kinderen tot twaalf jaar, op zuivere speeltijd na dan. Het doel is uiteindelijk het voetbal ‘toekomstproof’ te maken, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong. Hij is verantwoordelijk voor innovatie bij de bond.

‘We kijken bijvoorbeeld naar 2050. Hoe ziet de wereld er dan uit? Het is geen revolutie, maar evolutie.’ De Jong vindt dat het voetbal zich moet afvragen of de jeugd, die opgroeit met games en zich aangetrokken voelt tot ‘urban sports’ als skaten en freerunnen, twee keer 45 minuten over een veld blijft rennen, in een wedstrijd die telkens wordt onderbroken, ..

