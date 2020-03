Afscheid van Douwe de Vries

Douwe de Vries heeft zaterdag in ijsstadion Thialf in Heerenveen afscheid genomen van het schaatsen. De 37-jarige allrounder van de ploeg Jumbo-Visma vertelde vorige week dat hij moeite heeft om het leven als topsporter nog op te brengen en vindt het mooi geweest. De Vries begon als marathonschaatser, maar stapte in 2011 over naar het langebaanschaatsen. In 2015 haalde hij een bronzen medaille ..

