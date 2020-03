Nederland ijzersterk bij baanwielrennen

Berlijn Zes gouden medailles, twee zilveren medailles en één bronzen medaille. Dat is de oogst die de Nederlandse ploeg binnenhaalde op het wereldkampioenschap baanwielrennen in Berlijn, dat zondag werd afgesloten.

2020-03-01 14:18:06 BERLIJN - Kirsten Wild in actie tijdens de Points Race op de laatste dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen. ANP KOEN VAN WEEL (beeld anp / Koen van Weel)

Berlijn

De hoofdrol op het wereldkampioenschap baanwielrennen was weggelegd voor de 22-jarige drievoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen (grote foto en foto rechtsonder, in het midden). Hij won de sprint, teamsprint én keirin. 'Een hattrick, ik hoorde dat dat nog nooit vertoond is op een WK. Niet te bevatten', reageerde hij.

Jeffrey Hoogland (links op de foto rechtsonder) eindigde als tweede in de sprint.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .