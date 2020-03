De witkijker: ‘Diepe buiging’ voor wereldkampioen Ireen Wüst

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt in deze donkere maanden na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: Ireen Wüst opnieuw wereldkampioen.

Nog een paar slagen te gaan. Ireen Wüst naderde de finishlijn met haar handen op de rug, ogenschijnlijk koel. Het wereldkampioenschap allround zou erop zitten na die laatste slagen van de afsluitende en langste afstand, de vaak slopende vijf kilometer. Op het moment dat haar ijzers de finishlijn passeerden, keek ze onmiddellijk omhoog, op zoek naar het scorebord. Daarop zocht ze bevestiging ..

In het Noorse Hamar werd Ireen Wüst afgelopen weekend voor de zevende keer wereldkampioen allround. Ze was de beste in 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017. En nu, in 2020, op 33-jarige leeftijd. Ze kreeg aanvankelijk competitie van de Canadese Ivanie Blondin, maar met het verbreken van haar eigen baanrecord op de 1.500 meter maakte Ireen Wüst zich al los van de concurrentie. Blondin moest i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .