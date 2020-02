'Zwarte keeper levert te veel problemen op'

Dat blijkt uit de verhalen van zeventien (prof)voetballers, trainers andere professionals opgetekend door NRC Handelsblad. Racisme in het voetbal is niet beperkt tot scheldkoren vanaf de tribune. Ook in kleedkamers en bestuurskamers zit racisme diep geworteld. In het laatste geval telt de macht van het geld. Voetbal is nu eenmaa..

In zijn tijd bij AC Milan liep vlak voor een wedstrijd de voorzitter de kleedkamer in. ‘Die zei: Het kan voorkomen dat supporters racistische uitlatingen gaan doen, maar ga niet van het veld af.’ Het speelschema zit nu eenmaal ramvol. Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd verliet zijn team na scheldkoren wél een keer het veld. Emanuelson: ‘Maar wat doe je als het de finale van de Champion..

