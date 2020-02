Een schokeffect, maar niet altijd

Dick Advocaat zorgde voor een ommekeer bij Feyenoord, maar of een trainerswissel succesvol zal zijn, is niet te voorspellen. Twee jaar geleden degradeerde hij nog met Sparta. Feyenoord kende een zeer zwakke seizoensstart, maar herpakt zich onder coach Dick Advocaat op spectaculaire wijze. Zouden clubs niet vaker van coach moeten wisselen?

Rotterdam

De lezer die volkomen onbekend is met het zogenaamde Korbach-effect, zou voor de aardigheid eens een ouderwets Panini-plaatjesalbum moeten doorbladeren. Fritz Korbach was in de jaren zeventig, tachtig en negentig een kleurrijke trainer die naam maakte met een bijzonder kunstje. Wanneer een ploeg compleet in verval was geraakt, slaagde de in Nederland opgegroeide Duitser er doorgaans in om binne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .