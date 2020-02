Een fulltime bobsleeër gaat niet voor het grote geld

Altenberg

Met duizelingwekkende snelheid glijden bobsleeërs en beoefenaars van skeleton door het ijskanaal. Je moet echt fanatiek zijn deze sport jarenlang op hoog niveau vol te houden, weten de Nederlanders Ivo de Bruin en Kimberley Bos. Zij nemen deel aan het wereldkampioenschap in Altenberg, dat maandag begonnen is en tot eind februari loopt.

De Bruin (33), die in het Noord-Hollandse Uithoorn woont, heeft over spiermassa niet te klagen. Hij weegt 105 kilogram, hetgeen aan de royale kant is bij een lengte van 1 meter 84. Met zijn uitsmijterpostuur heeft hij niet voor niets de bijnaam ‘The Bear’ gekregen. Een dier waarmee niet te spotten valt, en dat komt goed uit in een deelnemersveld vol krachtpatsers.

