Gouden medailles op laatste dagen WK

Met een enorme klapper heeft de Nederlandse delegatie de WK afstanden in Salt Lake City afgesloten. Ireen Wüst en Kjeld Nuis pakten goud op de 1500 meter.

Kjeld Nuis (linksonder) heeft de wereldtitel op de 1500 meter heroverd. De kampioen van 2017 finishte in de laatste rit in een tijd van 1.41,66. Daarmee was de olympisch kampioen 0,07 seconde sneller dan zijn onttroonde ploeggenoot Thomas Krol, die met zilver genoegen moest nemen. Ireen Wüst (rechtsboven) veroverde voor de vijfde keer goud op de 1500 meter. De vijfvoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.50,92.

Jorrit Bergsma (midden onder) zorgde voor een verrassing door de zege bij de massastart op te eisen. In een chaotische wedstrijd waarin de kopgroep vooruitbleef, ging hij de sprint al van ver aan en hield de Canadezen Belchos en Gélinas-Beaulieu achter zich.

Een dag eerder won Jutta Leerdam (rechtsonder) met ruim verschil de 1000 meter. De 21-jarige rijdster reed in de achtste rit een Nederlands record van 1.11,84.

Op dezelfde dag prolongeerden de Nederlandse schaatsers Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker de wereldtitel op de ploegachtervolging met een fraai wereldrecord van 3.34,68. Het zilver was voor Japan (3.36,41) en het brons ging naar Rusland (3.37,24).