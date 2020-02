Pelé mist z'n sterke voetbalbenen

Hij mankeert van alles, maar is vooral depressief, zegt zoon Edinho over vader Pelé. De wereldberoemde ex-voetballer ziet zijn aftakeling als ‘de afrekening van God’.

Sao Paulo

‘Hij is erg kwetsbaar en nog slechts beperkt mobiel. Mijn vader onderging een heuptransplantatie en beleefde geen ideale, adequate revalidatie. Hij is eigenlijk nooit meer de oude geworden. Maar hij is vooral heel depressief. Ik kan me zijn gemoedstoestand wel voorstellen. Hij was altijd zo’n imposante figuur en vandaag de dag kan hij niet meer goed lopen. Alleen met een rollator. H..

