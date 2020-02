Sportpastor op sponsortochtvoor ex-voetballer

Sportpastor Bastiaan Manschot (53) gaat vandaag een opmerkelijke uitdaging aan. Hij bezoekt alle zestien voetbalclubs die in het seizoen 2014/15 in de Topklasse speelden. Zo wil hij nog eens extra aandacht vragen voor het lot van voetballer Joey Snijders en geld ophalen.

Vianen

Snijders is een voormalig profvoetballer die onder meer voor AGOVV Apeldoorn, FC Omniworld en Vitesse uitkwam. Vijf jaar terug, op 15 februari 2015, veranderde het leven van de aanvaller in één klap. De toen 28-jarige Snijders raakte onwel tijdens een autorit en sloeg twee keer over de kop met zijn auto. Een ernstige hersenbeschadiging was het gevolg en Snijders was vanaf dat mome..

