Je grenzen leren kennen

Liebrecht Hellinga (49) woont in Delfzijl, is getrouwd met Monique en heeft twee volwassen kinderen. In het dagelijks leven is hij predikant van de Baptisten Gemeente Winschoten, daarvoor diende hij onder meer de Baptistengemeente Appingedam.

Hoe belangrijk is sport voor u?

'Best belangrijk. Het is voor mij een uitlaatklep en een bron van energie. Ik ben door mijn werk vooral bezig met mijn hoofd. Bovendien zit ik veel. Sporten en bewegen doet me goed, het houdt me in balans.'

Waarom bent u gaan sporten?

'Begin 2014 onderging ik een hartkatheterisatie. Ik had destijds nogal wat stress door mijn werk als predikant. Bovendien had ik last van hoge bloeddruk. Mijn huisarts constateerde dat het niet goed met me ging en adviseerde me te gaan sporten. Ik voelde daar aanvankelijk weinig voor. Later vertelde mijn zoon enthousiaste verhalen over de Strong Viking Run. Dat leek me ook wel wat. Daarom b..

