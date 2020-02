Sterk spel Bertens niet genoeg in Fed Cup

Kiki Bertens versloeg zaterdag Aryna Sabalenka in de Fed Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Eerder was ze Aljaksandra Sasnovitsj de baas. De twee punten die Bertens Oranje bezorgde, waren niet genoeg. Samen met Demi Schuurs ging ze zaterdag nipt ten onder in het dubbelspel tegen Sabalenka en Sasnovitsj. Daarmee kwam Wit-Rusland op 3-2. <





















