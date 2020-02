14 miljoen voor aanpak racisme bij voetbal

Amsterdam

Dat zeiden de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zaterdag bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia, waar samen met KNVB-directeuren Eric Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) het aanvalsplan 'Ons voetbal is van iedereen' werd gepresenteerd. Reden voor het schrijven van het plan was een incident in november tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior in de eerste divisie. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd daar door supporters racistisch bejegend.

'Het leek een issue van het betaald voetbal te worden. Maar het zit ook heel erg in de breedtesport en het amateurvoetbal. Zeeburgia is een mooie voorbeeldclub, een diverse club. Racisme en discriminatie accepteren ze niet', zei Van der Zee. 'Daarom staan we hier, met de poten in de klei. En niet op ons kantoor in Zeist of bij het departement van minister Bruins.' De ministers en voetbalbestuurders kondigden in Amsterdam twintig maatregelen en initiatieven aan, onderverdeeld in 'voorkomen', 'handhaven' en 'signaleren'. Dit voorjaar start een zogenoemde denktank, met daarin mensen uit het openbaar bestuur en de voetbalwereld. Zij gaan de overheid, de KNVB, clubs, burgemeesters en andere partijen advies geven. Verder richt de KNVB een antiracisme-team op. Ook komt er voor voetbalclubs een trainingsprogramma met als doel gedragsverandering tot stand te brengen. De voetbalbond wil zelf ook veranderen. Van der Zee: 'De KNVB is nu niet een afspiegeling van de maatschappij. We zijn een heel witte organisatie. We willen een stuk diverser worden, dan word je ook geloofwaardiger.'

Bruins benadrukte dat de bijeenkomst zaterdag slechts een startpunt is. 'Het is niet een boekje dat je nu weer neer kan leggen. We moeten samen blijven optrekken.' Gudde: 'Veel mensen hebben zich gemeld om ons te helpen. Van mensen van kleine amateurclubs tot grote voetbalcoryfeeën. Een divers gezelschap, daar zijn we heel blij mee. Dit is een kick-off met veel kansen. Over drie jaar mag je ons er op afrekenen. We moeten echt aan de bak nu.' <