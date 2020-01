Wielerploeg verzorgt gymlessen

Wielerploeg Jumbo-Visma luidt de noodklok over het wielrennen. Om jongeren enthousiast te maken bezoekt de ploeg middelbare scholen. Voor de grootste Nederlandse wielerploeg is de groep talenten te klein om op lange termijn nog een succesvol team te kunnen maken. En dat staat in contrast met de situatie van Team Jumbo-Visma nu. Met de Nederlanders Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk en de Sloveen Primoz Roglic is het een van de sterrenploegen in het wielerpeloton.