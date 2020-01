'Dit maakt geen paard gelukkig'

Groot is de publieke belangstelling voor Jumping Amsterdam, het paardensportevenement dat donderdag in de RAI van start is gegaan. Bewakers van dierenwelzijn volgen de wedstrijd echter met argusogen.

Afgelopen zomer, toen het EK paardensport in het Kralingse Bos in Rotterdam plaatsvond, werd het optreden van de Nederlandse topruiter Marc Houtzager ruw verstoord door het protest van zogenaamde streakers. Een van hen was de bekende dierenactivist Peter Janssen. Hij toonde een ontbloot bovenlijf vol felle leuzen gericht tegen de paardensport. Ook had hij een bord in de hand: 'Beating horse..

