Sport en liefdadigheid gaan goed samen

Toptennissers speelden deze week in Melbourne voor het goede doel. De opbrengst hun benefietwedstrijden ging naar de slachtoffers van de bosbranden in Australië. (beeld epa / Scott Barbour)

Schokkend waren de beelden uit het door bosbranden geteisterde Australië. Het land staat al weken in vuur en vlam en een eindeloze reeks karkassen van verbrande dieren wakkerde de ‘helpende mens’ in de tennissers aan. Eerst was daar de Australiër Nick Kyrgios, die voor elke ace die hij in eigen land bij de ATC Cup sloeg 125 Australische dollar aan getroffen landgenoten overmaakte. Veel tenni..

Sommigen, zoals Kiki Bertens, namen het initiatief van Kyrgios over en joegen op aces tijdens hun wedstrijden. Anderen, zoals Serena Williams (46.000 dollar) doneerden simpelweg een bedrag of vermaakten het publiek met een demonstratiewedstrijd, waarbij de entreegelden naar het goede doel gingen. De iconen Federer en Nadal stonden donderdag op de baan en haalden zo samen twee ton op voor de ..

