De Elfstedentocht wordt een ‘verteltraditie’

Woensdag is de eerste Dag van de Elfstedentocht. Die moet de Tocht der Tochten levend houden als het ijs steeds dunner wordt en rayonhoofden pensioneren. Sportjournalist Jurryt van de Vooren (50) kwam met het idee en nu is het zover; vandaag wordt in het Fries Scheepvaart Museum in Snits (Sneek) de eerste Dag van de Elfstedentocht gehouden. De datum is met zorg gekozen. Op 15 januari 1909 werd de voorloper van de (sinds 2009 Koninklijke) Vereniging De Friesche Elf Steden opgericht. De bijeenkomst telt dan ook slechts 111 genodigden.