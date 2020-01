Titelkandidaat in Boedapest

Aansprekende resultaten boeken, laat dat maar aan de Nederlandse waterpolodames over. De ploeg die in 2008 het olympisch goud in Peking greep, speelde de afgelopen tien jaar een rol van betekenis in het internationale krachtenveld. Zo was er zilver bij het WK van 2015 en werden er bij het EK liefst vier medailles behaald. De eerste plaats in Barcelona van twee jaar terug sprong daarvan het meest in het oog.

De Nederlandse waterpolosters vieren hun overwinning op China op het WK in Barcelona twee jaar geleden. In Boedapest gaan ze weer voor goud. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Boedapest

Ook in de aanloop naar het toernooi in het op waterpolo verliefde Boedapest werd afgelopen week volop over het behalen van een plak gerept. De speelsters spraken hun rekenvaardigheden aan om te bepalen wat de ideale route is op weg naar Europees goud. Het in de halve finale ontlopen van het sterke Spanje is een doel op zichzelf, wisten de vrouwen..

De speelster van het Utrechtse UZSC verbleef vanaf eind september zes dagen per week met haar ploeggenoten in het nationale topsportcentrum in Zeist. Om een maximale focus op Boedapest te krijgen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .