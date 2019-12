Daley Blind kampt met ontsteking

Amsterdam

Bij de centrale verdediger van Ajax is preventief een ICD geplaatst, een implanteerbare defibrillator die onder de huid wordt aangebracht en een schok geeft om het normale hartritme te herstellen.

Blind zakte onlangs in de verloren Champions Leaguewedstrijd in Amsterdam tegen Valencia zonder duidelijke aanleiding in elkaar. Hij was even duizelig geweest, maar ging door met de wedstrijd nadat hij was behandeld. Sindsdien kwam Blind niet meer in actie voor de club.

De afgelopen dagen is hij uitvoerig onderzocht. Daarbij kwam de ontstoken hartspier aan het licht.

Blind postte een kort bericht op Instagram waarin hij zijn dank uitspreekt voor alle steunbetuigingen die hij de laatste weken mocht ontvangen. ‘Het belangrijkste is dat ik me goed voel’, meldt hij. ‘Ik zal proberen zo snel mogelijk terug te keren.’ <