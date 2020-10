Lewis Hamilton: ‘De Formule 1 heeft me een leven gegeven, een doel’

Lewis Hamilton won zondag voor de 92e keer een Grand Prix in de Formule 1. Een record. Lees hieronder een verhaal terug over Hamilton uit 2018, waarin redacteur Rien van den Berg de Brit portretteert.

Dit artikel verscheen in oktober 2018 nadat Lewis Hamilton voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1 werd. Inmiddels staat de Brit voor zijn zevende wereldtitel.

Zondag werd Lewis Hamilton voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1. #God is the greatest, schreef hij op Instagram. Dat is geen loze opmerking.

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Mexico, maar Lewis Hamilton werd er voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1. Daarmee moet hij alleen Michael Schumacher nog voor zich dulden, die zeven keer F1-wereldkampioen werd.

Toen Hamilton na de race zijn helm afzette, was in zijn oor een gouden kruisje te zien, en in zijn hals de tattoo God is love (God is liefde). Hamilton uit z..

