Virgil van Dijk draagt OneLove-band op WK

Virgil van Dijk draagt tijdens het WK voetbal in Qatar de veelkleurige OneLove-aanvoerdersband. Daarmee wil hij in het Arabische land waar de rechten van de lhbti-gemeenschap onder druk staan, laten zien dat het Nederlands elftal tegen elke vorm van discriminatie is.

Zeist

De actie is onderdeel van de inspanningen van de KNVB om op maatschappelijk verantwoorde wijze deel te nemen aan het omstreden WK in Qatar, waar de arbeidsomstandigheden voor immigranten slecht zijn en waar van gelijke rechten, bijvoorbeeld voor mannen en vrouwen, of voor lhbti’ers, geen sprake is. ‘Het is een belangrijke boodschap die bij het voetbal past’, aldus Oranje-aanvoerder Van Dijk. ‘Op het veld is iedereen gelijk en dat zou overal zo moeten zijn. Dat dragen we uit met OneLove. Ons team deed dat al en het is mooi om te zien dat nu andere landen zich aansluiten.’

Negen andere landen hebben gezegd het Nederlandse initiatief over te nemen. Dat zijn België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Wales, Noorwege..

