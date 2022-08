Jonker wil voetbalsters weer succesvol maken, ‘het liefst met mooi voetbal’

Andries Jonker wil met de Nederlandse voetbalsters structureel in de top 10 van de wereldranglijst staan. ‘Dan moet je op ieder groot toernooi van de partij zijn’, aldus de nieuwe bondscoach. ‘En ook de kwartfinales halen. Het liefst met mooi voetbal, want we zijn Nederland.’

Zeist

De 59-jarige Jonker heeft zich tot en met het EK van 2025 aan de nationale vrouwenploeg verbonden. Op 6 september staat hij voor een grote uitdaging. Een overwinning op IJsland in het stadion van FC Utrecht volstaat dan voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Lukt dat niet, dan dreigt deelname aan de play-offs.

Jonker is de opvolger van Mark Parsons, die na een teleurstellend verlopen EK moest vertrekken. ‘Andries stond bovenaan onze lijst’, zegt Jan Dirk van der Zee, binnen de KNVB-directie eindverantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. ‘We hebben hem al eens benaderd toen Wiegman vertrok.’

Jonker was toen trainer van Telstar. ‘En die wilde ik niet in de steek laten, maar nu had ik mijn handen vrij’, zei de trainer die in 2001 al even kort interim-bondscoach van de nationale vrouwenploeg was. ‘Ook toen was Louis van Gaal de bondscoach van de mannen. Wie had gedacht dat die situatie zich ruim twintig jaar laten weer zou herhalen’, lachte Jonker.

Jonker was vooral actief in het mannenvoetbal. Hij assisteerde Van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München en was hoofdcoach bij Wolfsburg, Willem II, Telstar en hoofd opleiding van Arsenal. ‘Ik heb altijd veel affiniteit met het vrouwenvoetbal gehad. Barcelona, Arsenal en Wolfsburg hebben een uitstekende vrouwentak.’

zere plek

Jonker volgde deze zomer het EK voor de televisie. Oranje presteerde ondermaats en werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Het leek niet zo te klikken tussen de speelsters en Parsons. Jonker heeft al gesproken met Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse. ‘Maar ik heb de vinger nog niet helemaal op de zere plek kunnen leggen.’

‘Wat ik wel weet is dat Spanje, Engeland. Duitsland en Frankrijk inmiddels beter presteren dan Nederland. Zweden is misschien gelijkwaardig en wereldwijd steken de VS en en Japan er bovenuit. Er wacht ons dus veel werk. Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat de mensen over drie jaar zeggen dat ze een mooie periode in het vrouwenvoetbal achter de rug hebben.’