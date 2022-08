Heeft een plotselinge trainerswissel zin? ‘Ontslag heeft hooguit schokeffect’

Fortuna Sittard heeft trainer Sjors Ultee na drie wedstrijden in het nieuwe voetbalseizoen ontslagen.

Sittard

Ultee verloor met zijn manschappen de eerste drie duels van het eredivisieseizoen en werd door eigenaar annex voorzitter Isitan Gün bij het grofvuil gezet. De 35-jarige trainer, die eerder uitstekend werk verrichtte in Zuid-Limburg en kan lezen en schrijven met Erik ten Hag, kan de wedstrijden van zijn club voor de televisie gaan bekijken.

Ultee was als voetballer niet bovengemiddeld getalenteerd, maar was als jeugdtrainer bij onder meer FC Utrecht erg succesvol. In november 2020 verving hij bij Fortuna Kevin Hofland als hoofdtrainer, omdat de club maar bar weinig punten haalde. Ultee zette aan voor een inhaalslag en behaalde met Fortuna nog bijna Europees voetbal. Afgelopen jaargang verliep moeizaam voor de Limburgse club die al e..

