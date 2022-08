Waarom de wielrenners van de Vuelta door de Grote Kerk van Breda gaan

Wielerronde Vuelta a Espaǹa begint vrijdag in Utrecht en trekt dit weekend door Nederland. Opvallend is dat de renners zondag door de Grote Kerk van Breda gaan en dat de dragers van de klassementstruien een kaarsje aansteken.

Toen beklonken was dat de derde etappe van de Vuelta in Breda zou starten, ging bij wethouder Daan Quaars het balletje rollen. ‘Langs de kerk is leuk, maar hoe tof zou het zijn om door de Grote Kerk te gaan? Die kerk is één van de trekpleisters in Breda.’

Hij belde naar de voorzitter van de stichting die de kerk in beheer heeft. ‘Volgens hem was het geen probleem zolang er respect is voor het gebouw.’ Hoewel de van oudsher protestantse kerk niet meer standaard in gebruik is door een kerkelijke gemeente zijn er jaarlijks nog wel enkele diensten.

De passage door de kerk vindt plaats tijdens de zogeheten neutralisatie: renners mogen tijdens de eerste kilometers niet aanvallen en rijden rustig de startplaats uit tot de jury een teken gee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .