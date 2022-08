Rachel Klamer doet mee aan het EK triatlon: ‘Als wij een medaille halen, doen we het gewoon heel goed’

Vanaf vrijdag wordt in München het Europees Kampioenschap triatlon gehouden. ‘Als wij een medaille halen, doen we het gewoon heel goed’

München

Eerst maar eens een misverstand uit de wereld helpen. Ten onrechte denken veel mensen dat ‘de triatlon’ altijd over een parcours van 3.8 kilometer zwemmen, 42 kilometer hardlopen en 180 kilometer fietsen gaat. ‘De sport heeft zich enorm ontwikkeld en er zijn steeds meer vormen bijgekomen’, zegt Rachel Klamer, Nederlands beste triatlete van het moment. ‘Wij doen in München de olympische triatlon. We gaan anderhalve kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen. Er zijn nog veel meer varianten denkbaar.’

Klamer behoort tot het negenkoppige gezelschap dat Nederland zal vertegenwoordigen in Zuid-Duitsland. Ze werd geboren in Zimbabwe maar verhuisde als driejarige al naar Nederland. Daar kreeg de zwemsport vat..

